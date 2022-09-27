МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Российские микрофинансовые организации в августе выдали 2,68 миллиона микрозаймов, что на 0,1% больше результата предыдущего месяца, сообщается на сайте Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Банкам рекомендовали принимать платежи по кредитам в валюте рублями

"По данным 3 000 микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в августе 2022 года количество выданных микрозаймов или займов "до зарплаты" (до 30 тысяч рублей) составило 2,68 миллиона единиц. За прошедший месяц данный показатель почти не изменился, рост по сравнению с июлем составил всего 0,1% (в июле 2022 года — 2,68 миллиона единиц)", — говорится в сообщении.

Добавляется, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество предоставленных гражданам займов "до зарплаты" выросло, но незначительно — на 6,6% (в августе 2021 года — 2,51 миллиона единиц).

Наибольшее количество микрозаймов в регионах РФ в августе было выдано в Москве (144,3 тысячи единиц), Московской области (123,3 тысячи единиц), Краснодарском крае (97,4 тысячи единиц), Свердловской области (96,5 тысячи единиц) и Башкортостане (89,3 тысячи единиц).

По сравнению с предыдущим месяцем в большинстве регионов страны был отмечен небольшой рост выдачи микрозаймов. Самую серьезную динамику увеличения количества выданных займов "до зарплаты" (среди 30 регионов-лидеров по объемам выданных кредитов данного вида) продемонстрировали Омская область (+3,5%), Республика Саха (Якутия) (+3,3%), Красноярский край (+3,3%), а также Ростовская (+3,1%) и Свердловская (+2,8%) области.

В то же время в ряде регионов данный показатель, напротив, снизился, в том числе в Краснодарском (-2,7%), Ставропольском (-2,7%) и Приморском (-2,1%) краях, в Иркутской (-1,8%), Саратовской (-1,7%) и Московской (-1,2%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге выдача микрозаймов выросла на 2,4% и 1,5% соответственно.

"После трех месяцев восстановительного роста выдачи микрозаймов в августе было отмечено его существенное замедление. При этом обращает на себя внимание тот факт, что данное замедление пришлось именно на август, который считается сезоном высокого спроса на кредиты и займы в преддверии нового учебного года. В этой связи можно предположить, что отложенный весной спрос на микрозаймы, в целом, оказался реализованным", — подчеркнул директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.