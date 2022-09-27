2022-09-27T15:09:00+03:00

2022-09-27T15:09:41+03:00

2022-09-27T15:09:00+03:00

2022

https://1prime.ru/finance/20220927/838267397.html

Минфин не будет проводить аукционы по размещению ОФЗ

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

МИНФИН РОССИИ 28 СЕНТЯБРЯ НЕ БУДЕТ ПРОВОДИТЬ АУКЦИОНЫ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ОФЗ ИЗ-ЗА ВОЛАТИЛЬНОСТИ НА РЫНКАХ — МИНИСТЕРСТВО ПРАЙМ, 27.09.2022

финансы, новости, россия, минфин рф, офз

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60