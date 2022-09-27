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2022
https://1prime.ru/finance/20220927/838267397.html
Минфин не будет проводить аукционы по размещению ОФЗ
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МИНФИН РОССИИ 28 СЕНТЯБРЯ НЕ БУДЕТ ПРОВОДИТЬ АУКЦИОНЫ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ОФЗ ИЗ-ЗА ВОЛАТИЛЬНОСТИ НА РЫНКАХ — МИНИСТЕРСТВО ПРАЙМ, 27.09.2022
финансы, новости, россия, минфин рф, офз
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. МИНФИН РОССИИ 28 СЕНТЯБРЯ НЕ БУДЕТ ПРОВОДИТЬ АУКЦИОНЫ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ОФЗ ИЗ-ЗА ВОЛАТИЛЬНОСТИ НА РЫНКАХ — МИНИСТЕРСТВО