МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Банк России направил в Госдуму обновленный проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023–2025 годы, сообщил регулятор. Банк России спрогнозировал повышенный инфляционный фон в 2023 году

"Банк России направил в Государственную Думу обновленный проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023–2025 годы. В этом стратегическом документе Банк России разъясняет свои подходы к реализации денежно-кредитной политики в новых экономических условиях, а также представляет базовый и альтернативные сценарии развития экономики на ближайшие три года", — говорится в сообщении.

Ранее документ был направлен на рассмотрение в правительство и президенту России.

В обновленном проекте учтены: решение о ключевой ставке, принятое Банком России 16 сентября, снижение прогноза инфляции на текущий год, бюджетные проектировки, одобренные правительством России 22 сентября, а также статистическая и иная информация, опубликованная в период с 22 июля по 19 сентября 2022 года, пояснил ЦБ.