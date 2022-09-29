Банк России обновил планы по денежно-кредитной политике на 2023 — 2025 годы
Банк России направил в Госдуму обновленный проект по денежно-кредитной политике на 2023 — 2025 годы
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МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Банк России направил в Госдуму обновленный проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023–2025 годы, сообщил регулятор.
"Банк России направил в Государственную Думу обновленный проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023–2025 годы. В этом стратегическом документе Банк России разъясняет свои подходы к реализации денежно-кредитной политики в новых экономических условиях, а также представляет базовый и альтернативные сценарии развития экономики на ближайшие три года", — говорится в сообщении.
Ранее документ был направлен на рассмотрение в правительство и президенту России.
В обновленном проекте учтены: решение о ключевой ставке, принятое Банком России 16 сентября, снижение прогноза инфляции на текущий год, бюджетные проектировки, одобренные правительством России 22 сентября, а также статистическая и иная информация, опубликованная в период с 22 июля по 19 сентября 2022 года, пояснил ЦБ.
https://1prime.ru/finance/20220929/838302892.html
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