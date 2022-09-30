МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 23 сентября составил 14,899 триллиона рублей после 14,664 триллиона на 16 сентября, сообщил Банк России. Минфин готовится к выходу на валютный рынок

Таким образом, денежная база за этот период увеличилась на 235 миллиардов рублей, или на 1,6%.

Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.