Денежная база России в узком определении выросла с 16 по 23 сентября
ЦБ: денежная база России в узком определении выросла на 1,6 процента с 16 по 23 сентября
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МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 23 сентября составил 14,899 триллиона рублей после 14,664 триллиона на 16 сентября, сообщил Банк России.
Таким образом, денежная база за этот период увеличилась на 235 миллиардов рублей, или на 1,6%.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
https://1prime.ru/finance/20220930/838310615.html
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