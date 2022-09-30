МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Государственный долг Испании вырос до рекордно высокого уровня в 1,475 триллиона евро во втором квартале 2022 года, что на 1,5% выше по сравнению с показателем предыдущего квартала, свидетельствуют данные распространенного в пятницу отчета банка Испании. Эксперт объяснил, почему Китай не может быстро распродать госдолг США

Однако отношение долга королевства к ВВП понизилось с 117,7%, зарегистрированных в марте, до 116,8%. При этом на конец 2021 года этот показатель составлял 118,7%.

Автономными сообществами с наибольшей задолженностью во втором квартале в абсолютном выражении стали Каталония (84,48 миллиарда евро), Валенсийское сообщество (54,26 миллиарда), Андалусия (37,41 миллиарда) и Мадрид (34,56 миллиарда). С другой стороны, наименьший долг накопился у Ла-Риохи (1,64 миллиарда), Наварры (3,28 миллиарда), Кантабрии (3,42 миллиарда) и Астурии (4,24 миллиарда).