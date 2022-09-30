МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Банк Англии не будет повышать процентные ставки до запланированного на 3 ноября заседания по денежно-кредитной политике, несмотря на падение британского фунта, но примет значительные меры в ноябре и декабре, а ключевая ставка, как сейчас ожидается, достигнет пика на намного более высоких уровнях. На это указывает опрос экономистов, проведенный Reuters. Британия не восстановила реальный ВВП до предпандемийного уровня

Центральный банк в среду прибег к вмешательству на рынок облигаций для его стабилизации, заявив, что будет приобретать гособлигации в попытке восстановить правильное функционирование рынка после того, как план сокращения налогов, предложенный премьер-министром Лиз Трасс вызвал финансовый хаос.

Однако 26 из 30 экономистов в ходе опроса, проведенного с 27 по 30 сентября, которые отвечали на дополнительные вопросы, сказали, что существует низкая или очень низкая вероятность того, что Банк Англии повысит ставки ранее 3 ноября. Только 4 экономиста сказали, что шансы такого развития событий высоки.

"Повышение процентных ставок между заседаниями вызвало бы панику и показало бы, что центральный банк не контролирует политику", — сказал Брайан Мартин из ANZ.

"Это бы поставило центральный банк в ситуацию, когда повышения ставок могли стать неограниченными, если бы Банк Англии начал защищать арбитражный курс валюты". Sky News: Британия столкнулась с рекордным ростом цен на продукты

Фунт упал до рекордного минимума в понедельник, продолжив падение в пятницу после того, как министр финансов Квази Квартенг объявил о крупнейших понижениях налогов с 1972 года.

Банк Англии одним из первых крупных центральных банков начал завершение своей сверхмягкой денежно-кредитной политики, осуществляемой в пандемию. В настоящее время ключевая ставка находится на уровне 2,25% против 0,10% когда пандемия Covid-19 ударила по мировой экономике.

При этом 19 из 36 опрошенных экономистов ожидают, что Банк Англии повысит ставку в ноябре на 75 б.п., тогда как 13 экономистов предположили, что он предпочтет более масштабное повышение ставки, на 100 б.п. Только три экономиста ожидают повышения ставки на 50 б.п., аналогичное тем, что центробанк осуществил на двух последних заседаниях. Один экономист предположил, что центробанк повысит ставку на целых 125 б.п. В Британии выделят 1,5 миллиарда фунтов для утепления домов малоимущих

На вопрос о том, какими могут быть действия Банка Англии в ноябре, срединный прогноз показал повышение на 100 б.п. Однако двое из 20 экономистов сказали, что банку следует повысить ставку сильнее, на ошеломляющие 150 б.п. Два экономиста назвали более умеренный размер повышения ставок — на 50 б.п.

Срединный прогноз указывает на то, что ставка достигнет 3,50% к концу года, а это значит, что банки повысит ее на 50 б.п. в декабре. Между тем ожидания касаемо пикового значения ставки выросли на 125 б.п. с тех пор, как две недели назад вышел предыдущий опрос.

Ранее предполагалось, что ставка в начале следующего года достигнет пика на уровне 3,00%, но теперь этот прогноз сдвинулся до 4,25%. Самый высокий прогноз составил 5,75%.

На прошлой неделе Федеральная резервная система повысила ставки на 75 б.п. уже третье заседание подряд и теперь ожидается, что пиковое значение для ставок в США будет намного более высоким, чем предполагалось ранее. Многие другие центральные банки также агрессивно повышают ставки.