МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Спрос на потребительские кредиты и микрозаймы в России с 21 по 28 сентября по сравнению с предыдущей неделей снизился на 5%, наибольшее снижение было зафиксировано в сегменте автокредитов, говорится в исследовании экосистемы Unicom, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Мишустин заявил, что бизнес на селе сможет получить льготный кредит

"За неделю с 21 по 28 сентября по сравнению с предыдущей неделей количество заявок на потребительские кредиты и микрозаймы снизилось на 5%. Если сравнивать текущую "стрессовую" ситуацию с аналогичной в феврале (с 24 по 31 февраля), то там количество заявок снизилось на более чем 15% за первую неделю. Таким образом, сейчас ситуация выглядит более стабильной, несмотря на неспокойные настроения", — отметили эксперты.

Наибольшее снижение было зафиксировано в сегменте автокредитов — уменьшение количества заявок в 2 раза, выяснили специалисты. При этом спрос на микрозаймы (количество заявок и запросов) остался практически на уровне прошлой недели. Количество заявок на кредиты наличными снизилось на 2%, на кредитные карты — на 1%, отмечается в сообщении.

Эксперты отметили, что текущая ситуация существенным образом не сказалась на потребительских настроениях граждан, поскольку уже ранее россияне перешли на сберегательную модель поведения, и заявки на ссуды в большинстве своем подавались из расчета необходимости, а не сиюминутных желаний.

Также эксперты выяснили оптимальную сумму беззалогового кредита для россиян. Так, для 35% принявших участие в исследовании — это сумма составляет до 100 тысяч рублей, 30% назвали подходящим кредит в 100-200 тысяч рублей, для 20% — это 200-250 тысяч рублей, для 5% — более 250 тысяч рублей. Ещё 10% затруднились ответить. При этом средняя сумма беззалогового кредита составляет порядка 270 тысяч рублей.