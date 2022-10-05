МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Фактический объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета РФ в сентябре оказался ниже оценки Минфина на 22,7 миллиарда рублей, сообщило министерство. Минфин выплатил в рублях купон по еврооблигациям с погашением в 2042 году

"Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам сентября 2022 года составило —22,7 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Минфин прогнозировал дополнительные нефтегазовые доходы на сентябрь в размере 403,4 миллиарда рублей.

В октябре ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в размере 305,6 миллиарда рублей. Таким образом, совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов, которые Минфин, согласно бюджетному правилу, должен был бы направлять на покупку золота и валюты, составляет 282,9 миллиарда рублей.

Минфин напоминает, что в связи с временной приостановкой на текущий год отдельных положений бюджетных правил, связанных с использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, покупка иностранной валюты и золота за счет указанных средств производиться не будет.