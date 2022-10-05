МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 47 (2379).

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— положение № 795-П от 23.06.2022 "О требованиях к заявлениям, предусмотренным абзацем первым пункта 135 статьи 7 и пунктом 1 статьи 78 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией таких заявлений и документов и /или/ сведений, представленных заявителями, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения, а также порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 70166 от 21.09.2022, вступает в силу со дня официального опубликования/;

— указание № 6139-У от 17.05.2022 "О минимальных /стандартных/ требованиях к условиям и порядку осуществления добровольного страхования жизни и здоровья заемщика по договору потребительского кредита /займа/, к объему и содержанию предоставляемой информации о договоре добровольного страхования жизни и здоровья заемщика по договору потребительского кредита /займа/, а также о форме, способах и порядке предоставления указанной информации" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 70179 от 22.09.2022, вступает в силу с 1.10.2022/;

— приказ № ОД-1982 от 23.09.2022 "Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью "Страховой брокер "Ин2матрикс Брокер Сервисез".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частями 1-1.2 и 1.5 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ, пунктом 8 и абзацами первым, вторым и пятым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ и Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2018 № 706, по состоянию на 1.09.2022; перечни кредитных организаций, соответствующих требованиям постановлений Правительства Российской Федерации по состоянию на 1.09.2022; сообщение о приобретении прав /требований/ в части, превышающей 700 000 рублей, и осуществлении дополнительных компенсационных выплат вкладчикам из средств двадцать пятого имущественного взноса Республики Крым; объявления Банка России.