Минфин Эстонии сообщил, что страна заняла миллиард евро под четыре процента годовых
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МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Эстония разместила долгосрочные государственные облигации с 10-летним сроком погашения на сумму миллиард евро с процентной ставкой четыре процента годовых, сообщили в пресс-службе Министерства финансов страны.
"О готовности подписаться на эстонские гособлигации заявили 93 международных инвестора на общую сумму 1,8 миллиарда евро. Итоговый объем эмиссии был установлен на уровне одного миллиарда евро с с процентной ставкой 4% годовых. Срок погашения облигаций — октябрь 2032 года",- сказано в сообщении.
По словам вице-канцлера минфина Свена Кирсипуу, результаты выпуска облигаций были успешными с учетом сложной геополитической и рыночной ситуации.
Правительство Эстонии на прошлой неделе утвердило государственный бюджет на 2023 год с дефицитом в миллиард евро. При этом расходы на оборону стали главным приоритетом госбюджета. Они впервые достигнут миллиарда евро, или 2,7% от ВВП. Госбюджет направлен на обсуждение в парламент.
https://1prime.ru/finance/20221007/838383827.html
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