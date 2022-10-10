МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба Российской Федерации (ФТС России) за январь-сентябрь 2022 года увеличила перечисления в бюджет России на 4,8% к плановому заданию — до 4,796 триллиона рублей, говорится в сообщении ведомства. ФТС получила право проводить дознание в делах о выводе капитала за рубеж

По сравнению с аналогичным показателем прошлого года перечисления снизились на 0,2%: за девять месяцев 2021 года в бюджет было перечислено 4,808 триллиона рублей.

"За 9 месяцев 2022 года таможенными органами в федеральный бюджет перечислено 4 трлн 795,9 миллиарда рублей. Достигнутый фискальный результат на 4,8% превысил прогнозное задание. Сумма дополнительно перечисленных платежей составила 219,4 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Ведомство уточняет, что за девять месяцев было зарегистрировано 2,932 тысячи деклараций на товары, из них 1,067 тысячи — на экспорт и 1,865 тысячи — на импорт. Из общего количества деклараций 85% было зарегистрировано автоматически и 33% — автоматически выпущено.

"В результате применения риск-ориентированной системы управления рисками доля деклараций на товары с таможенным досмотром от общего количества зарегистрированных деклараций составила 1,42% (0,34% — экспорт и 2,03% — импорт)",. — говорится в сообщении.