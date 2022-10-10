МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Банк Англии готов увеличить объем ежедневных аукционов по выкупу государственных облигаций в рамках временной программы, следует из его сообщения на официальном сайте. Рост розничных продаж в Великобритании обновил постковидный минимум

Ранее Банк Англии начал приобретать долгосрочные государственные облигации Великобритании, чтобы восстановить рыночную конъюнктуру и избежать финансовой нестабильности на фоне кризиса рынка облигаций. Аукционы продажи начались в среду 28 сентября и должны завершиться 14 октября.

"Банк будет готов увеличить размер своих ежедневных аукционов, чтобы обеспечить достаточные возможности для покупки государственных облигаций до пятницы 14 октября", — говорится в заявлении.

Отмечается, что банк уже провел восемь ежедневных аукционов, в ходе которых приобрел облигаций на сумму около 5 миллиардов фунтов стерлингов и теперь готов увеличить максимальный размер оставшихся пяти аукционов сверх текущего уровня до 5 миллиардов фунтов за каждый аукцион.

Ранее Банк Англии ожидаемо повысил учетную ставку на 50 базисных пунктов — до 2,25%. Регулятор заявил, что очень внимательно следит за финансовым рынком и готов менять ставку, если это будет необходимо для возвращения инфляции к целевому уровню в 2%. Кроме того, центробанк прогнозирует сокращение ВВП Великобритании в третьем квартале; пик годовой инфляции в 2022 году ожидается в октябре и составит чуть менее 11%. Годовая инфляция в стране по итогам августа достигла 9,9%.