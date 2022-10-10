ВАШИНГТОН, 10 окт — ПРАЙМ. Международный валютный фонд оценил нехватку средств в мире на обеспечение продовольственной безопасности в 9 миллиардов долларов, сообщила глава МВФ Кристалина Георгиева. Глава МВФ заявила о грядущей рецессии мировой экономики

"Вопрос продовольствия мы принимаем особенно близко к сердцу. Почему? Потому что вы умрете, когда нет еды. Это нетривиальный вопрос. Мы выявили порядка 9 миллиардов долларов дефицита с точки зрения покрытия платежным балансом только лишь этих целей", — сказала она на семинаре в Вашингтоне.

Она добавила, что МВФ проводит аналогичные расчеты нехватки средств у развивающихся стран на закупку энергоносителей.