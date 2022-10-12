БУДАПЕШТ, 12 окт — ПРАЙМ. Венгрия, по всей видимости, получит доступ к замороженному финансированию из фондов ЕС, этот процесс уже близится к завершению, на него вряд ли повлияют заявления Еврокомиссии, которые носят скорее политический характер, заявил РИА Новости директор венгерского Фонда экономических исследований Oeconomus Антон Бендаржевский. Европа "медленно истекает кровью" из-за санкций, заявил Орбан

Ранее в середине сентября Еврокомиссия предложила Совету ЕС ввести в отношении Венгрии механизм условности в бюджете ЕС, чтобы "обеспечить защиту бюджета Евросоюза и финансовых интересов ЕС от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Это означало бы замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Будапешта. Это первый подобный случай в истории ЕС с тех пор, как два года назад был создан механизм условности, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции. У Совета ЕС есть месяц, чтобы квалифицированным большинством решить, принимать ли такие меры. В исключительных случаях этот срок может быть продлен максимум на два месяца.

"Я думаю, венгерское правительство не совсем рассчитывало на этот шаг со стороны Еврокомиссии, потому что, насколько я знаю, мы были уверены и думали, что получим нужную поддержку со стороны комиссии. Но это скорее, можно сказать, политическая часть этой битвы, она не влияет особо на то, получим мы деньги или нет. Я уверен, что Венгрия в итоге получит замороженное финансирование, но до того, как мы его получим, в Брюсселе захотят преподнести какой-то урок, то есть "поставить на место" венгерское правительство, показать, что они недовольны тем, как строится в Венгрии политика или какое направление ведет венгерское правительство. Но в итоге я уверен, что стороны придут к соглашению", — сказал Бендаржевский.

Он отметил, что Венгрия уже получила отсрочку и предложила ряд мер для соответствия требованиям Еврокомиссии. "И Еврокомиссия приняла тот план действий, который был предложен венгерской стороной, теперь они ждут, как это будет принято и воплощено. Правительство это на самом деле уже делает. У меня нет сомнений, что все будет принято и уложатся в сроки. Кажется, у нас есть время до декабря воплотить весь этот план, и после этого уже в Брюсселе будут решать, получим ли мы эти деньги и эту поддержку или нет. Процесс уже идет и уже подходит к финальной стадии", — подчеркнул собеседник агентства.

Еврокомиссия в апреле текущего года уведомила Венгрию о своих опасениях по поводу нарушений принципов верховенства права в стране, которые создают риски для бюджета ЕС. В частности, речь шла о недостатках в системе противодействия коррупции, проблемах в сфере государственных закупок.

Министр юстиции Венгрии Юдит Варга заявила, что правительство страны направило Еврокомиссии письменный ответ в связи с запущенным процессом проверки бюджетных условий в стране. Будапешт подготовил проект мер по решению всех проблем, которые мешают Венгрии получить финансирование из фондов Евросоюза. Правительство Венгрии заявило, что до 30 сентября внесет в парламент законопроект о создании до конца осени органа по противодействию коррупции и новой антикоррупционной группы из правительственных и неправительственных участников, что позволит Будапешту получить доступ к средствам из Фонда восстановления ЕС.

В конце сентября Варга сообщила, что внесла в парламент два пакета законов, содержащих поправки к законодательству, касающемуся взаимодействия с антикоррупционным фондом и фондами общественных интересов. Она подчеркнула, что если все процедуры завершатся согласно графику до конца года, "Венгрия сможет вступить в 2023 год без потери средств". Парламент Венгрии 3 и 4 октября одобрил оба пакета законов, предложенных министром юстиции.