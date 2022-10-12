МОСКВА, 12 ок — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 48 (2380).

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 6216-У от 11.08.2022 "О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в связи с изданием Положения Банка России от 29 июня 2021 года № 762-П "О правилах осуществления перевода денежных средств" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 70121 от 16.09.2022, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 6219-У от 16.08.2022 "Об установлении срока начала обязательного применения Международного стандарта финансовой отчетности /IFRS/ 17 "Договоры страхования" и Международного стандарта финансовой отчетности /IFRS/ 9 "Финансовые инструменты" страховыми организациями, обществами взаимного страхования и негосударственными пенсионными фондами, о внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам бухгалтерского учета и бухгалтерской /финансовой/ отчетности некредитных финансовых организаций и об отмене отдельных нормативных актов Банка России по вопросам ведения некредитными финансовыми организациями бухгалтерского учета" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 70157 от 20.09.2022, вступает в силу с 31.12.2022/;

— указание № 6220-У от 16.08.2022 "О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам бухгалтерского учета и бухгалтерской /финансовой/ отчетности некредитных финансовых организаций и об отмене отдельных нормативных актов Банка России по вопросам ведения некредитными финансовыми организациями бухгалтерского учета" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 70156 от 20.09.2022, вступает в силу с 31 12 2022/;

— указание № 6227-У от 26.08.2022 "О критериях, которым должны соответствовать микрофинансовые организации предпринимательского финансирования" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 70268 от 28.09.2022, вступает в силу с 1.10.2023/;

— указание № 6254-У от 22.09.2022 "О внесении изменений в Положение Банка России от 27 октября 2020 года № 738-П "О порядке обеспечения бесперебойности функционирования платежной системы Банка России" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 70276 от 29.09.2022, вступает в силу со дня официального опубликования/;

— приказ № ОД-2062 от 5.10.2022 "Об утверждении списка эмитентов, регистрация выпусков /дополнительных выпусков/ эмиссионных ценных бумаг, проспектов ценных бумаг и отчетов об итогах выпуска /дополнительного выпуска/ эмиссионных ценных бумаг которых, а также контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах за которыми осуществляются Департаментом корпоративных отношений, и отмене приказа Банка России от 10.03.2021 № ОД-347";

— информационное письмо № ИН-018-38/120 от 3.10.2022 в связи с изданием Указа Президента Российской Федерации № 520;

— информационное письмо № ИН-010-59/124 от 11.10.2022 "Об обеспечении прав заемщика на выбор страховщика при добровольном страховании в целях обеспечения обязательств по договору потребительского кредита /займа/".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: сообщение об исключении ООО КБ "Взаимодействие" из реестра банков — участников системы обязательного страхования вкладов; объявления Банка России; перечень нормативных актов, распорядительных документов, писем и методических рекомендаций Банка России, а также аналитических и справочно-статистических материалов, опубликованных в "Вестнике Банка России" в 3 квартале 2022 года.