МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Новый справочник средней стоимости запасных частей, по которому считают выплаты по ОСАГО, начал действовать в РФ, следует из сообщения Российского союза автостраховщиков (РСА). СМИ: страховщики настаивают на ремонте по ОСАГО подержанными запчастями

В конце августа Банк России сообщил, что цены аналогов запчастей автомобилей, согласно вступившему в силу с 11 сентября указанию ЦБ, будут учитываться в справочниках для расчета стоимости ремонта по ОСАГО.

"С 19 октября будет действовать новый справочник средней стоимости запчастей, в соответствии с которым рассчитываются выплаты по ОСАГО. Он составлен по новым правилам расчета цен с учетом аналогов оригинальных запчастей и учитывает ситуацию на рынке запчастей, сложившуюся после ухода из России ряда автопроизводителей", — сообщает РСА.

Как отмечает РСА, согласно справочнику, стоимость аналогов запчастей, которая учитывается при выплате, ниже стоимости оригинальных лишь в пределах 3%, при этом количество позиций, по которым средняя цена сформирована с учетом цен на аналоги, практически не увеличилось.