МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Спрос россиян на снятие наличных в сентябре на фоне объявления частичной мобилизации увеличился, но оказался меньше февральских значений, когда после начала специальной военной операции Запад начал вводить новые санкции против РФ, прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. В Узбекистане возник дефицит наличной валюты

"За сентябрь эмиссия наличных денег достигла 921,7 миллиарда рублей (+6,4%). Столь мощная эмиссия стала реакцией на частичную мобилизацию. После 21 сентября начался очередной набег населения на банки, вкладчики изымали свои средства", — проанализировал эксперт данные ЦБ РФ.

Однако, отмечает Осадчий, спрос на наличные в сентябре оказался существенно слабее по сравнению с периодом начала специальной военной операции. "За февраль наличная денежная масса в обращении выросла на 2 триллиона рублей (+14,6%)", — подсчитал эксперт.