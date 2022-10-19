МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Американские чиновники обсудили с турецкими коллегами соблюдение антироссийских санкций в связи со стремлением Запада увеличить давление на Анкару, сообщает Bloomberg. Эрдоган заявил, что договорился с Путиным создать газовый хаб в Турции

"Представители США провели переговоры со своими турецкими коллегами относительно соблюдения финансовых санкций, введенных против России… что стало последним шагом Запада по оказанию давления на Анкару, чтобы заставить ее занять более жесткую позицию в отношении Москвы", — передает агентство со ссылкой на источник.

Как отмечал собеседник Bloomberg, делегация США во главе с помощником министра финансов страны Элизабет Розенберг провел переговоры с главой центрального банка Турции и представителями деловых кругов в Анкаре и Стамбуле.

Подчеркивается, что Розенберг также встретится с представителями турецкого Министерства финансов.