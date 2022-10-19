МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Россия и Белоруссия обсуждают механизм взаимного признания эмиссионных документов, упрощающий допуск эмитентов на финансовые рынки двух государств, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минфина России. Белоруссия исполнила обязательства перед Всемирным банком по займам

"Минфин Республики Беларусь направил проект соглашения в Минфин России в сентябре 2022 года. В настоящее время проект соглашения рассматривается всеми заинтересованными ФОИВами (федеральные органы исполнительной власти – ред.) и Банком России, также с привлечением Мосбиржи. Работа ведется в рамках договора о создании Союзного государства", — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что подобного рода работа осуществляется в рамках ЕАЭС с точки зрения допуска брокеров и дилеров, а также ценных бумаг на финансовые рынки стран-участниц. Ведется большая работа по созданию общего финансового рынка, при этом вносить изменения в законодательство стран не потребуются.

"Требования к информации, содержащейся в проспекте эмиссии, необходимой для принятия уполномоченным органом принимающей стороны о допуске эмитента к рынку предусматриваются проектом соглашения с учетом требований, предъявляемых законодательством РБ и РФ", — отметили в Минфине.

"Проект соглашения о проспектах ценных бумаг позволит упростить допуск эмитентов Республики Беларусь и Российской Федерации к рынку РФ и РБ соответственно", — заключили в Минфине.