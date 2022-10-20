В Банке Англии рассказали о реакции на новый бюджетный план
Представитель Банка Англии Бродбент: ведомство отреагирует на новый бюджетный план
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МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Банк Англии отреагирует на изменение предложенного премьер-министром Лиз Трасс бюджетного плана, но пока сложно сказать, будут ли процентные ставки подняты так высоко, как ожидают инвесторы, сказал в четверг заместитель управляющего центрального банка Бен Бродбент.
"Вероятно, Комитет по денежно-кредитной политике относительно быстро отреагирует на новую информацию о бюджетной политике", — сказал он.
"Поднимутся ли процентные ставки так сильно, как это учтено в котировках финансовых рынков, пока сказать сложно", — добавил Бродбент.
https://1prime.ru/finance/20221020/838524851.html
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