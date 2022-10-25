МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил, что обсудил с директором-распорядителем Международного валютного фонду Кристалиной Георгиевой новую программу сотрудничества с МВФ и поддержку Украине. Глава "Нафтогаза" Украины предрек стране худшую зиму

По его словам, новая программа сотрудничества Украины с МВФ и консолидация поддержки страны партнерами были основными темами встречи в Берлине

Шмыгаль заверил, что Украина приложит максимум усилий, чтобы как можно быстрее перейти к новой программе сотрудничества с фондом.

"Обсудили необходимость создания международной платформы доноров. Речь идет о механизме координации помощи Украине, определения основных направлений для первоочередного и долгосрочного восстановления, а также источников их финансирования. Это позволит быстро и действенно отвечать на экономические вызовы", — написал Шмыгаль в своем Telegram-канале..

Ранее президент Украины Владимир Зеленский оценил потребности государства на покрытие бюджетного дефицита в следующем году в 38 миллиардов долларов. Георгиева рассказал, что МВФ оценивает потребность Украины во внешнем финансировании на 2023 год в размере три-четыре миллиарда долларов в месяц.