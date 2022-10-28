МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Банк России изучает риски новой для рынка траншевой ипотеки на первичное жилье, из-за нее есть вероятность роста ставок по проектному финансированию и даже роста цен на жилье, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Юрист рассказал, когда налоговый вычет за жилье можно получить дважды

Траншевая ипотека представляет собой кредитование, при котором сумма займа дробится на несколько частей, каждая из которых имеет свою кредитную ставку. Такая ипотека сейчас в России чаще всего субсидируется застройщиками до момента ввода объекта в эксплуатацию.

"Действительно, это новый продукт. Мы сейчас внимательно анализируем все его последствия, так называемой "траншевой ипотеки"… Он пока не получил широкого распространения. Но как мы видим риски, какие могут быть здесь риски? В первую очередь, это может быть риск для застройщика, потому что при такой траншевой ипотеке на эскроу-счет будет поступать меньшая сумма: только первоначальный взнос и эта совсем символическая — первый транш", — сообщила Набиуллина в ходе пресс-конференции.

Набиуллина пояснила, что счет экскроу будет наполняться медленнее, чем при обычной ипотеке, но наполнение счетов-эскроу дает возможность банкам снижать ставки по кредитам застройщикам, потому что у них есть это обеспечение. И ЦБ видит, что кредиты застройщикам по этой схеме остаются гораздо ниже, чем в целом кредиты по корпоративному сектору. "И поэтому это может увеличить ставку по кредитам по проектному финансированию", — добавила она.

"Второе, к чему это может привести: это может привести к повышенному спросу на жилье в виде объекта инвестирования. Это может быть, действительно, привлекательно, даже в спекулятивных целях в расчете на рост цен на жилье: могут люди и компании вкладываться с целью дальнейшей перепродажи. И может возникнуть почти инвестиционный навес, и это может способствовать инфлированию цен на жилье… а это еще больше усилит разрыв между динамикой на первичном и вторичном рынках", — обратила внимание глава ЦБ РФ.

"Мы сейчас это уже видим, и это может создавать проблему — такой разрыв между первичным и вторичным рынком для обслуживания ипотеки, потому что, когда людям нужно продать жилье, которое в залоге по ипотеке, оно будет на вторичном рынке сильно отличаться по цене, чем первичное жилье. И, конечно, здесь возможен мисселинг — это недобросовестные продажи, когда люди естественным образом будут реагировать на низкую стоимость обслуживания кредита в первый период, пока жилье не сдано в эксплуатацию, и не полностью отдавать себе отчет о будущей стоимости обслуживания кредита", — сказала она.

"Эти мы риски видим, но продолжим дальше анализировать, смотреть, как это будет развиваться и по мере необходимости принимать соответствующие решения в области регулирования", — резюмировала глава ЦБ РФ.