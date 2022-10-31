МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Credit Suisse сегодня сказал, что инвесторы, соответствующие установленным критериям, обязались купить 462 млн новых акций банка по цене 3,82 швейцарского франка (3,83 доллара). Банк раскрыл подробности своего плана привлечения капитала. Банки Узбекистана усилили контроль за денежными переводами из России

Привлечение сторонних средств является частью планов реструктуризации проблемного банка, объявленных на прошлой неделе.