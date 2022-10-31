Credit Suisse в рамках привлечения капитала оценил свои акции в 3,82 франка
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МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Credit Suisse сегодня сказал, что инвесторы, соответствующие установленным критериям, обязались купить 462 млн новых акций банка по цене 3,82 швейцарского франка (3,83 доллара). Банк раскрыл подробности своего плана привлечения капитала.
Привлечение сторонних средств является частью планов реструктуризации проблемного банка, объявленных на прошлой неделе.
https://1prime.ru/finance/20221031/838651438.html
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