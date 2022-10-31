Банк России внес в реестр платежную систему, созданную МКБ
Банк России внес в реестр платежную систему "Астрасенд", созданную МКБ
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МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Банк России внес в реестр платежных систем еще одного участника — систему "Астрасенд", созданную структурой Московского кредитного банка (МКБ).
Согласно данным реестра, ее оператором является небанковская кредитная организация "Инкахран", дочерняя организация МКБ. Перечень стран, в которые можно будет отправить перевод, система планирует опубликовать позднее.
Согласно данным рейтинга РИА Новости, Московский кредитный банк по состоянию на февраль занимал восьмое место в России по объему активов.
https://1prime.ru/finance/20221031/838660550.html
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