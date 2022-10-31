МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Банк России внес в реестр платежных систем еще одного участника — систему "Астрасенд", созданную структурой Московского кредитного банка (МКБ). СМИ: ФРС США может провести масштабное повышение процентных ставок

Согласно данным реестра, ее оператором является небанковская кредитная организация "Инкахран", дочерняя организация МКБ. Перечень стран, в которые можно будет отправить перевод, система планирует опубликовать позднее.

Согласно данным рейтинга РИА Новости, Московский кредитный банк по состоянию на февраль занимал восьмое место в России по объему активов.