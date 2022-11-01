МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Государственные заимствования Великобритании могут увеличиться на 23 миллиарда фунтов стерлингов к 2026 году на фоне экономического кризиса и возможного снижения ВВП на 2-4%, говорится в прогнозе аналитического центра Resolution Foundation. Bloomberg: в Великобритании удвоилось число граждан с минимальными доходами

"Более слабый экономический прогноз увеличивает заимствования на 23 миллиарда фунтов стерлингов в 2026-27 году", — сказано в документе.

При этом ожидается, что к концу 2024 года ВВП страны уменьшится на 2-4%, отмечается в прогнозе.

Кроме того несмотря на отмену большинства положений плана по спасению экономики, представленного при правительстве бывшего премьер-министра Лиз Трасс, ее преемнику Риши Сунаку все равно придется провести ужесточение бюджетной политики по меньшей мере на 40 миллиардов фунтов для покрытия дефицита бюджета. Это будет предполагать не только сокращение расходов, но и увеличение налогов для привлечения средств в казну, говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Сунак пересматривает вопрос о повышении налогов и значительном сокращении госрасходов на фоне улучшения состояния британских финансов. Британское казначейство сообщало, что новый глава министерства финансов Джереми Хант представит среднесрочный финансовый план правительства 17 ноября.

Британские СМИ сообщали, что Сунак намерен повысить налоги, чтобы покрыть образовавшийся в государственном бюджете дефицит в размере 50 миллиардов фунтов стерлингов (около 57,3 миллиардов долларов).