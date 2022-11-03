МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 28 октября составил 15,615 триллиона рублей после 15,67 триллиона на 21 октября, сообщил Банк России. Экс-топ менеджер Lehman Brothers оценил действия Банка России

Таким образом, денежная база за неделю уменьшилась на 55,5 миллиарда рублей, или на 0,4%.

Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.