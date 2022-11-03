Денежная база России в узком определении уменьшилась с 21 по 28 октября
ЦБ: денежная база России в узком определении с 21 по 28 октября снизилась на 0,4 процента
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МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 28 октября составил 15,615 триллиона рублей после 15,67 триллиона на 21 октября, сообщил Банк России.
Таким образом, денежная база за неделю уменьшилась на 55,5 миллиарда рублей, или на 0,4%.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
https://1prime.ru/finance/20221103/838697561.html
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