МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Банк России продолжает обсуждать идею создания фонда компенсации для инвесторов, пострадавших от блокировки части их активов, рассказал журналистам первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин. НРД спросит США о налогообложении заблокированных активов

"Продолжаем обсуждать. У нас продолжает вестись внутренняя дискуссия на этот счет", — сказал он в кулуарах форума Finopolis.

"Есть ряд существенных вопросов, связанных в этой части как с международной повесткой, так и с подходами к внутреннему регулированию", — добавил Чистюхин.

В начале сентября глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщала, что регулятор обсуждает создание фонда компенсации для инвесторов, пострадавших от блокировки части их активов, так или иначе связанных с иностранными компаниями. Позже она отмечала, что идея фонда компенсаций на базе Агентства по страхованию вкладов (АСВ) по-прежнему обсуждается, но ЦБ готов рассматривать и другие предложения.