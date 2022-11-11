ЦБ продолжил обсуждение фонда компенсации замороженных активов
Зампред Чистюхин: ЦБ продолжил обсуждение создания фонда компенсации замороженных активов
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МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Банк России продолжает обсуждать идею создания фонда компенсации для инвесторов, пострадавших от блокировки части их активов, рассказал журналистам первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин.
"Продолжаем обсуждать. У нас продолжает вестись внутренняя дискуссия на этот счет", — сказал он в кулуарах форума Finopolis.
"Есть ряд существенных вопросов, связанных в этой части как с международной повесткой, так и с подходами к внутреннему регулированию", — добавил Чистюхин.
В начале сентября глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщала, что регулятор обсуждает создание фонда компенсации для инвесторов, пострадавших от блокировки части их активов, так или иначе связанных с иностранными компаниями. Позже она отмечала, что идея фонда компенсаций на базе Агентства по страхованию вкладов (АСВ) по-прежнему обсуждается, но ЦБ готов рассматривать и другие предложения.
https://1prime.ru/finance/20221111/838789405.html
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