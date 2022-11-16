МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Банка России совместно с Агентством стратегических инициатив проведет всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности с 1 по 15 декабря, сообщается на сайте регулятора. Финансист объяснил, что сейчас выгоднее вкладов

"Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности пройдет с 1 по 15 декабря. Любой желающий сможет проверить свои знания о финансах и получить индивидуальные рекомендации по сложным темам… Каждый участник по итогам зачета получит именной сертификат от организаторов — Банка России и Агентства стратегических инициатив", — говорится в сообщении.

Уточняется, что участникам зачета будут предложены вопросы о банковских вкладах, кредитах и платежных картах, других финансовых продуктах и услугах, а также о том, как распознать мошеннические схемы. Отвечать можно самостоятельно или в составе семейной команды — в этом случае время для выполнения заданий увеличится вдвое. Число попыток не ограничено, отмечает ЦБ.

"Мы проводим зачет уже в пятый раз, видим растущий интерес к нему. Каждый год мы делаем акцент именно на тех темах, которые вызывают наибольшие сложности или высокий интерес у разных групп нашей аудитории… В этом году мы включили отдельные вопросы для младших школьников, которые помогут им узнать, как формируется семейный бюджет, как разумно совершать покупки в магазине", — отмечает Михаил Мамута, руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ.