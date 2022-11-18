МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Евросоюз заморозил лишь менее трети российских активов от всей суммы заблокированных резервов, заявил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Евросоюз заморозил российские активы на сумму 68 миллиардов евро

По его мнению, ЕС зависит от России существенно сильнее, чем США, и поэтому ему приходится вести более осторожную политику.

Осадчий пояснил, что до 24 февраля активы в евро составляли около трети российских международных резервов, то есть около 200 миллиардов долларов из общих 600 миллиардов.

"Если верить данным американской газеты Politico, Евросоюз заморозил российские активы на сумму 68 миллиардов евро (77 миллиардов долларов), то есть менее трети от общей суммы замороженных активов (около 300 миллиардов долларов). Евросоюз зависит от России существенно сильнее, чем США, и вынужден проводить более осторожную политику, в частности, в отношении замораживания российских активов", — сказал он.

Ранее в пятницу газета Politico сообщила, что ЕС заморозил российские активы на сумму 68 миллиардов евро.