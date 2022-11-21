МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Заседание российско-китайской межправкомиссии по инвестиционному сотрудничеству проведут в онлайн-формате до 25 ноября, соответствующее распоряжение правительства России размещено на сайте правовой информации. Товарооборот России и китайской провинции вырос за десять месяцев

"Провести 9-е заседание Межправительственной Российско-Китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству до 25 ноября 2022 г. в режиме видеоконференции", — следует из документа.

Отмечается, что состав российской делегации утвердит первый вице-премьер Андрей Белоусов, а Минэкономразвития, МИД и Управление делами президента РФ будут осуществлять "организационное и материально-техническое обеспечение" заседания.

На прошлой неделе, 18 ноября, прошло заседание межправительственной российско-китайской комиссии по энергетическому сотрудничеству. По его итогам вице-премьер Александр Новак рассказал, что Россия и Китай в 2022 году нарастили торговый оборот в энергетике на 64% в денежном выражении и на 10% — в физическом, а в ближайшее время стороны должны выйти на межправсоглашение, касающееся дальневосточного маршрута поставок газа в КНР.