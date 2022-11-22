МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Киев получил от Европейского союза новый транш макропомощи в размере 2,5 миллиарда евро, общая сумма достигла 6,7 миллиарда евро, сообщило Министерство финансов Украины. "Сплошное мошенничество". Европейцы раскритиковали новый транш ЕС Украине

ЕК в мае сообщила о рассмотрении принятия пакета макрофинансовой помощи в размере девять миллиардов евро. Из них официально согласовали шесть миллиардов. Уточняется, что один миллиард евро выделили в августе, два миллиарда — в октябре.

"Сегодня Украина получила второй транш на сумму 2,5 миллиарда евро в рамках текущей исключительной, восьмой по счету, программы макрофинансовой помощи ЕС", — отмечается в Telegram-канале ведомства.

Глава Минфина Сергей Марченко подчеркнул, что выделенные средства будут направлены на обеспечение срочных расходов госбюджета и поддержание экономической стабильности в стране. По его словам, Евросоюз с февраля предоставил Киеву 6,7 миллиарда евро финансовой помощи.