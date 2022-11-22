США предоставили Украине прямую бюджетную поддержку
Йелен: Минфин США предоставил Украине 4,5 миллиарда долларов прямой бюджетной поддержки
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МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Вашингтон предоставил Киеву новый транш прямой бюджетной поддержки на 4,5 миллиарда долларов, заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен.
Министр отметила, что средства, необходимые для укрепления экономической стабильности и поддержки основных правительственных услуг Украины, начнут перечислять в ближайшие недели.
По ее словам, общая сумма прямой бюджетной поддержк США украинской стороны увеличится до 13 миллиардов долларов.
Глава ведомства призвала своих союзников ускорить оказание помощи Киеву, а также нарастить ее размер.
"В дополнение к оказанию экономической поддержки министерство финансов и правительство США продолжит использовать весь инструментарий, включая нашу историческую санкционную коалицию", — добавила Йеллен.
https://1prime.ru/finance/20221122/838913174.html
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