МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Вашингтон предоставил Киеву новый транш прямой бюджетной поддержки на 4,5 миллиарда долларов, заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен. Киев предупредил об "ужасных последствиях" задержки траншей из Европы

Министр отметила, что средства, необходимые для укрепления экономической стабильности и поддержки основных правительственных услуг Украины, начнут перечислять в ближайшие недели.

По ее словам, общая сумма прямой бюджетной поддержк США украинской стороны увеличится до 13 миллиардов долларов.

Глава ведомства призвала своих союзников ускорить оказание помощи Киеву, а также нарастить ее размер.

"В дополнение к оказанию экономической поддержки министерство финансов и правительство США продолжит использовать весь инструментарий, включая нашу историческую санкционную коалицию", — добавила Йеллен.