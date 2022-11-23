МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Минфин России предложил правила осуществления расчетов наличными денежными средствами между резидентами — юрлицами и индивидуальными предпринимателями — и нерезидентами в расчетах за экспорт и импорт. Соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Финансист научил, как можно перестать работать после 40 лет

"Резиденты вправе получать от нерезидентов наличную иностранную валюту и (или) наличную валюту Российской Федерации в сумме, причитающейся в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов), заключенных между резидентами и нерезидентами, за переданные нерезидентам товары, выполненные для них работы, оказанные им услуги, переданные им информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них…", — говорится в тексте проекта.

Средства, которые были получены таким образом, резидент сможет использовать для расчетов с нерезидентом по импортным контрактам без зачисления на счета, открытые в иностранных банках и (или) на его счета в уполномоченном банке. Также резидент вправе зачислить их на счета, открытые в расположенных за пределами России банках.

Кроме того такие средства можно будет ввезти на территорию Российской Федерации, однако не позднее 30 рабочих дней со дня ввоза (либо со дня их получения от нерезидента на территории РФ) резидент обязан будет продать иностранную валюту уполномоченному банку по курсу ЦБ и зачислить рубли на свой счет, либо зачислить ее на свой счет в соответствующей валюте в уполномоченном банке, либо внести в свою кассу в установленном порядке.

Отмечается, что резиденты, которые участвуют в данных сделках, должны не позднее 45 рабочих дней после дня осуществления расчетов с нерезидентом представить в уполномоченный банк документы и информацию, подтверждающие расчеты в наличной форме, а также документы, подтверждающие передачу товаров, выполнение работ и оказание услуг.

Кроме того, в проекте указано, что данные операции осуществляются без ограничений по сумме.