МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Россия и Китай намерены поддерживать инвестиционные проекты в наиболее перспективных отраслях, таких как газо- и нефтехимия, транспорт и инфраструктура, сообщили в четверг в аппарате первого вице-премьера России Андрея Белоусова. СМИ: китайская CNOOC может продать американские активы

Как сообщается, Белоусов и его китайский коллега вице-премьер Хань Чжэн провели 9-е заседание российско-китайской межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству.

"Объем накопленных прямых иностранных инвестиций из Китая в Россию за первую половину 2022 года вырос на 75%. Крайне важно и дальше способствовать наращиванию взаимной торговли и инвестиций. Поддерживать инвестиционные проекты в наиболее перспективных отраслях, таких как газо- и нефтехимия, транспорт и инфраструктура, зеленые и высокие технологии", – приводятся в сообщении слова Белоусова.

Он отметил, что Китай является ключевым партнером России в сфере торговли — только за 9 месяцев текущего года двусторонний товарооборот увеличился на 30%.

В начале ноября стороны договорились о включении в портфель комиссии трех новых проектов: по созданию приграничной транспортно-логистической зоны в районе железнодорожной станции "Забайкальск", строительству российско-китайского предприятия по производству электротранспорта в Иркутской области, а также по созданию индустриального парка циркулярной экономики на Сахалине.

"В ходе заседания стороны также обсудили необходимость снятия ограничений и упрощения процедур, связанных с осуществлением железнодорожных и автомобильных грузоперевозок на границе между странами, а также важность содействия расширению мощностей перевалки грузов в пунктах пропуска для увеличения поставок зерновых и масличных культур в Китай", — заключили в аппарате первого вице-премьера РФ.