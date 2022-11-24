ЦБ выявил публикации в отношении эмитентов, направленные на реализацию pump & dump
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Банк России в ходе мониторинга организованных торгов выявляет публикации в отношении эмитентов или их ценных бумаг в социальных сетях и мессенджерах, направленные на реализацию стратегии pump & dump (искусственный разгон цен акций), считает такую практику недобросовестной и предостерегает от участия в подобных схемах, следует из сообщения регулятора.
"Банк России обращает внимание частных инвесторов на необходимость критически оценивать информацию, которую они используют при принятии торговых решений, а также рекомендует воздерживаться от участия в подобных скоординированных действиях на организованных торгах, которые могут привести к нарушению действующего законодательства Российской Федерации и повлечь для участника подобной схемы ответственность за манипулирование рынком", — сообщает ЦБ.
Данная инициатива регулятора вызвана установлением фактов манипулирования рынком на организованных торгах обыкновенными акциями ПАО "Саратовэнерго".
"В апреле 2021 года Банк России в рамках проверки нестандартной активности на торгах выявил серию постов в "PInvest Group Chat" в Telegram, побуждающих к согласованному совершению частными инвесторами сделок на рынке акций. Целью таких постов было изменение рыночной цены с использованием стратегии pump and dump", — отмечает Банк России.
ЦБ поясняет, что как правило, организаторы подобного вида pump & dump используют какой-либо Telegram-канал, посвященный финансовой тематике, с большим количеством подписчиков. На таком ресурсе публикуются сообщения, призванные мотивировать подписчиков на единовременное совершение однонаправленных операций с определенной ценной бумагой на организованных торгах.
"Участие в подобных схемах может расцениваться как осуществление операций по предварительному соглашению, в том числе с целью введения в заблуждение относительно истинного характера ценообразования, и квалифицироваться как манипулирование рынком", — напоминает Банк России.
https://1prime.ru/finance/20221124/838943258.html