МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Банк России в ходе мониторинга организованных торгов выявляет публикации в отношении эмитентов или их ценных бумаг в социальных сетях и мессенджерах, направленные на реализацию стратегии pump & dump (искусственный разгон цен акций), считает такую практику недобросовестной и предостерегает от участия в подобных схемах, следует из сообщения регулятора. ЦБ не будет продлевать послабления банкам по информационной безопасности

"Банк России обращает внимание частных инвесторов на необходимость критически оценивать информацию, которую они используют при принятии торговых решений, а также рекомендует воздерживаться от участия в подобных скоординированных действиях на организованных торгах, которые могут привести к нарушению действующего законодательства Российской Федерации и повлечь для участника подобной схемы ответственность за манипулирование рынком", — сообщает ЦБ.

Данная инициатива регулятора вызвана установлением фактов манипулирования рынком на организованных торгах обыкновенными акциями ПАО "Саратовэнерго".

"В апреле 2021 года Банк России в рамках проверки нестандартной активности на торгах выявил серию постов в "PInvest Group Chat" в Telegram, побуждающих к согласованному совершению частными инвесторами сделок на рынке акций. Целью таких постов было изменение рыночной цены с использованием стратегии pump and dump", — отмечает Банк России.

ЦБ поясняет, что как правило, организаторы подобного вида pump & dump используют какой-либо Telegram-канал, посвященный финансовой тематике, с большим количеством подписчиков. На таком ресурсе публикуются сообщения, призванные мотивировать подписчиков на единовременное совершение однонаправленных операций с определенной ценной бумагой на организованных торгах.

"Участие в подобных схемах может расцениваться как осуществление операций по предварительному соглашению, в том числе с целью введения в заблуждение относительно истинного характера ценообразования, и квалифицироваться как манипулирование рынком", — напоминает Банк России.