МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Банк России провел собственную оценку активов российских страховщиков и ждет в ближайшее время от компаний ответной оценки для дальнейшей отмены ряда послаблений по расчету капитала, сказал журналистам и.о. директора департамента страхового рынка ЦБ Илья Смирнов. Страховщики работают над расширением полисов ОСАГО на Белоруссию

Банк России в феврале разрешил страховщикам, как и банкам, до конца года использовать фиксированную величину курсов иностранных валют — по состоянию на 18 февраля — для расчета обязательных нормативов. Также ЦБ указывал, что при использовании курсов валют и цен финансовых инструментов по состоянию на 18 февраля 2022 года страховые компании также могут применять фиксированные по состоянию на 18 февраля 2022 года значения кривой бескупонной доходности. Срок действия меры — 31 декабря 2022 года.

"ЦБ обсуждает в первую очередь вопросы проработки финансовой устойчивости для отмены послаблений (для страховых компаний – ред.)… В начале года у нас была фиксация цен, потому что была нестабильность на рынке, был уход иностранных инвесторов, сложные ожидания у инвесторов, поэтому цены скакали…", — сказал Смирнов.

"Очень хочется, чтобы мы могли оценить, сколько стоит капитал в реальности, поэтому наше предложение в моменте: мы дополнительно просим страховщиков, чтобы они сами пересчитали, и где-то к началу следующей недели они обещали вернуться к нам с обратной связью по этому вопросу, где-то к середине декабря решение должно быть более-менее финализировано… У нас все льготы фиксировались до 31 декабря, нам нужно сказать, как мы живем в новых правилах, соответственно, самая значимая история – это с фиксацией цен", — уточнил он.

Смирнов отметил, что активы страховщиков можно разделить на две части: одна из них – это ценные бумаги иностранных компаний, для этой части "заморозка" должна сохраниться, так как "в период санкций мы не можем прогнозировать, что будет с этими активами, будут ли по ним платежи, и когда их ожидать".

По его словам, остальная часть активов, в том числе и евробонды российских компаний должны быть оценена страховщиками в текущих условиях. "Они должны посмотреть по своим оценкам, насколько будут соответствовать всем требованиям финансовой устойчивости в условиях отмены послаблений", — добавил он.

Смирнов также добавил, что страховщиков ожидает одно из изменений — изменение норматива концентрации. "У нас сейчас норматив концентрации – нельзя вложить больше чем 12% в одно юридическое лицо, будет – не больше, чем 10%. Соответственно, самый очевидный механизм адаптации к этой истории – немножко больше диверсифицировать", — сказал он.