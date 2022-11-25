ЦБ ждет от страховщиков оценки их активов, с которых можно будет снять послабления
МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Банк России провел собственную оценку активов российских страховщиков и ждет в ближайшее время от компаний ответной оценки для дальнейшей отмены ряда послаблений по расчету капитала, сказал журналистам и.о. директора департамента страхового рынка ЦБ Илья Смирнов.
Банк России в феврале разрешил страховщикам, как и банкам, до конца года использовать фиксированную величину курсов иностранных валют — по состоянию на 18 февраля — для расчета обязательных нормативов. Также ЦБ указывал, что при использовании курсов валют и цен финансовых инструментов по состоянию на 18 февраля 2022 года страховые компании также могут применять фиксированные по состоянию на 18 февраля 2022 года значения кривой бескупонной доходности. Срок действия меры — 31 декабря 2022 года.
"ЦБ обсуждает в первую очередь вопросы проработки финансовой устойчивости для отмены послаблений (для страховых компаний – ред.)… В начале года у нас была фиксация цен, потому что была нестабильность на рынке, был уход иностранных инвесторов, сложные ожидания у инвесторов, поэтому цены скакали…", — сказал Смирнов.
"Очень хочется, чтобы мы могли оценить, сколько стоит капитал в реальности, поэтому наше предложение в моменте: мы дополнительно просим страховщиков, чтобы они сами пересчитали, и где-то к началу следующей недели они обещали вернуться к нам с обратной связью по этому вопросу, где-то к середине декабря решение должно быть более-менее финализировано… У нас все льготы фиксировались до 31 декабря, нам нужно сказать, как мы живем в новых правилах, соответственно, самая значимая история – это с фиксацией цен", — уточнил он.
Смирнов отметил, что активы страховщиков можно разделить на две части: одна из них – это ценные бумаги иностранных компаний, для этой части "заморозка" должна сохраниться, так как "в период санкций мы не можем прогнозировать, что будет с этими активами, будут ли по ним платежи, и когда их ожидать".
По его словам, остальная часть активов, в том числе и евробонды российских компаний должны быть оценена страховщиками в текущих условиях. "Они должны посмотреть по своим оценкам, насколько будут соответствовать всем требованиям финансовой устойчивости в условиях отмены послаблений", — добавил он.
Смирнов также добавил, что страховщиков ожидает одно из изменений — изменение норматива концентрации. "У нас сейчас норматив концентрации – нельзя вложить больше чем 12% в одно юридическое лицо, будет – не больше, чем 10%. Соответственно, самый очевидный механизм адаптации к этой истории – немножко больше диверсифицировать", — сказал он.
https://1prime.ru/finance/20221125/838957208.html