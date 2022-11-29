МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. ЦБ РФ НЕ СЧИТАЕТ ЦЕЛЕСООБРАЗНОЙ ГОСПОДДЕРЖКУ ИНВЕСТИЦИЙ РОССИЯН В ИНОСТРАННЫЕ АКТИВЫ, ХОЧЕТ ПРЕДЛАГАТЬ ЛЬГОТЫ ТОЛЬКО ПО РОССИЙСКИМ АКТИВАМ — ЦБ

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