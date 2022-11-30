МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Ключевая задача правительства — сокращение бедности и неравенства в России, а также реальное увеличение доходов, заявил глава государства Владимир Путин. Путин отметил рост конкуренции морских портов на Каспии

Президент отметил, что уровень бедности сократился до 10,5 процента в третьем квартале. По его словам, такую динамику нужно сохранить.

"За счет целевой адресной поддержки государства увеличиваются доходы наименее обеспеченных 10% населения. По сравнению с третьим кварталом прошлого года они прибавили 27,8%. В целом же номинальный рост доходов за 9 месяцев текущего года есть. Он 12,8%. Но это номинальный, а нам, как я сказал в начале, надо добиться реального роста", — подчеркнул Путин на совещании с правительством в среду.

Российский лидер напомнил, что власти начали проводить мероприятия по сокращению бедности в России, например, организовали ежемесячные выплаты на семьи с детьми от 8 до 17 лет с 1 апреля.