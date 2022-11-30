БУДАПЕШТ, 30 ноя — ПРАЙМ. В том, что Еврокомиссия решила продлить заморозку средств из фондов Евросоюза для Будапешта, есть вина представителей левых партий Европарламента от Венгрии, которые настраивают ЕК против своей страны, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. ЕК назвала условие, при котором Венгрии выделят средства из фондов ЕС

В среду Еврокомиссия решила сохранить свое первоначальное предложение от 18 сентября о приостановке 65% обязательств по выплате средств Венгрии из определенных общих фондов Евросоюза, пока Будапешт не выполнит все ее условия. Теперь решение Еврокомиссии о заморозке средств для Венгрии должен утвердить Совет стран ЕС квалифицированным большинством.

"Может быть, Еврокомиссия думала, что если она будет держать перед собой эту процедуру (условности), как фиговый листок, это может дать им защиту. На наш взгляд, этот страх ошибочен, но в том, что сложились такие настроения, виноваты те, кто, будучи венгерскими представителями, выступают против венгерских интересов", — сказал Гуйяш.

По его словам, деятельность представителей левых фракций Европарламента от Венгрии, поддерживающих заморозку средств для Будапешта, создает проблемы для запланированного повышения зарплат учителей.

"Большинство фракций питают к Венгрии открытую ненависть — венгерские левые представители настраивают их против страны. Это может сыграть роль в том, что к Венгрии применяются более строгие стандарты. Еврокомиссия попыталась разрубить гордиев узел", — сказал Гуйяш.

Ранее он сообщил, что зарплаты учителям в Венгрии будут повышаться ближайшие три года на 20-30%, в результате чего к 2025 году заработная плата учителей сможет достичь 80% от средней зарплаты выпускников. Этот план, по его словам, удастся реализовать, если Венгрия получит доступ к полагающимся ей средствам из фондов ЕС. Гуйяш подчеркнул, что повышение учительских зарплат является запланированной мерой и не связано с участившимися протестами.

Еврокомиссия в середине сентября предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм условности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Это означало замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Будапешта. Этот механизм, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции, был задействован впервые за два года своего существования.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил 24 ноября, что Будапешт выполнил весь список требований Еврокомиссии, поэтому ожидает, что 30 ноября будет принято решение о разморозке предназначенных для страны средств из определенных фондов ЕС. Требования ЕК касались, в целом, мер по борьбе с коррупцией, повышения прозрачности государственных закупок, укрепления независимости судебной системы.