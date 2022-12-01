В Банке Японии призвали сохранять ультранизкие процентные ставки
Представитель Банка Японии призвал сохранять ультранизкие ставки для стабилизации инфляции
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МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Член правления Банка Японии Асахи Ногути сказал в четверг, что центральному банку необходимо сохранять ультранизкие процентные ставки, поскольку инфляция в стране еще не стабилизировалась на целевом уровне 2%.
"Потребительские цены в Японии резко выросли, хотя и не так сильно, как в других странах, — отметил Ногути, выступая перед бизнесменами. — Этот рост движим преимущественно подорожанием импортных товаров".
"Для принятия решений относительно денежно-кредитной политики более важна трендовая инфляция, основанная на макроэкономических факторах, которая остается на низком уровне", — сказал он.
https://1prime.ru/finance/20221201/839016153.html
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