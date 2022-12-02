МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 25 ноября составил 15,725 триллиона рублей после 15,827 триллиона на 18 ноября, сообщил Банк России. Минфин и Центробанк внесли проект стратегии развития финансового рынка

Таким образом, денежная база за неделю уменьшилась на 101,5 миллиарда рублей, или на 0,6%.

Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.