Денежная база России в узком определении уменьшилась с 18 по 25 ноября
Денежная база России в узком определении с 18 по 25 ноября уменьшилась на 0,6 процента
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МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 25 ноября составил 15,725 триллиона рублей после 15,827 триллиона на 18 ноября, сообщил Банк России.
Таким образом, денежная база за неделю уменьшилась на 101,5 миллиарда рублей, или на 0,6%.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
https://1prime.ru/finance/20221202/839032151.html
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