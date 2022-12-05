БРЮССЕЛЬ, 5 дек — ПРАЙМ. Ставки по ипотеке увеличились в Бельгии в 2022 году примерно в два с половиной раза, спрос на жилье пока держится, на фоне энергетического кризиса растёт интерес к недвижимости, которая потребляет меньше энергии, сказал РИА Новости экономист ING Воутер Тьери. Эксперты оценили желание россиян продлить льготную ипотеку

"Выдача ипотечных кредитов снизилась за первые девять месяцев года, отчасти из-за снижения суммы рефинансирования… Ипотечные ставки с начала года уже выросли более чем в два раза, с 1,4% в январе до 3,4% в середине ноября. Мы ожидаем, что ставки поднимутся еще на 20-40 базисных пунктов, прежде чем достигнут своего пика", — рассказал он.

Эксперт отметил, что энергетический кризис меняет ситуацию на бельгийском рынке недвижимости.

"Растет интерес к готовым к заселению новостройкам с хорошими энергетическими показателями", — рассказал Тьери.

Он также добавил, что ещё до энергокризиса энергоэффективность сильно влияла на цены жилья. "Мы ожидаем, что этот эффект значительно возрастет в ближайшие месяцы", — отметил эксперт.

Говоря в целом о спросе на жилую недвижимость в королевстве, он сказал, что пока число транзакций "держится хорошо", но ожидается снижения спроса.

"Однако представляется, что резкая коррекция спроса исключена", — добавил Тьери.