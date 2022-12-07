МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 60 (2392). В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 58–59 (2390–2391)

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— положение № 802-П от 25.07.2022 "О требованиях к защите информации в платежной системе Банка России" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 71124 от 25.11.2022, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 6248-У от 21.09.2022 "О внесении изменений в Указание Банка России от 3 августа 2020 года № 5523-У" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 70901 от 10.11.2022, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 6252-У от 22.09.2022 "О внесении изменений в Положение Банка России от 16 ноября 2021 года № 781-П "О требованиях к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 70854 от 8.11.2022, вступает в силу c 1.01.2023/;

— указание № 6265-У от 27.09.2022 "О внесении изменений в Положение Банка России от 13 мая 2016 года № 542-П" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 71048 от 21.11.2022, вступает в силу с 1.10.2023/;

— приказ № ОД-2390 от 25.11.2022 "Об отзыве лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью "Страховая компания Екатеринбург";

— приказ № ОД-2392 от 25.11.2022 "Об отзыве лицензий на осуществление страхования и перестрахования общества с ограниченной ответственностью "Страховое общество "Помощь".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: количественные характеристики банковского сектора Российской Федерации на 1.11.2022; перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частями 1-1.2 и 1.5 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ, пунктом 8 и абзацами первым, вторым и пятым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ и Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2018 № 706, по состоянию на 1.11.2022; перечни кредитных организаций, соответствующих требованиям постановлений Правительства Российской Федерации по состоянию на 1.11.2022.