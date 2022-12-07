КИШИНЕВ, 7 дек — ПРАЙМ. Правительство Молдавии на заседании в среду утвердило проекты госбюджета и налоговой-бюджетной политике на 2023 год всего через три часа после их публикации, передает корреспондент РИА Новости. Глава минфина Молдавии раскрыл, каким будет дефицит бюджета в 2023 году

Заседание правительства Молдавии в среду было посвящено проектам бюджетов на следующий год. Глава гагаузской автономии Молдавии Ирина Влах, которая также входит в состав правительства, выразила недоумение в связи с тем, что члены кабмина получили проект госбюджета всего за два часа до заседания. Она предлагала отложить рассмотрение документа, чтобы успеть его изучить. Премьер Наталья Гаврилица отказала в этой просьбе, пояснив, что тогда парламент не успеет рассмотреть проект в двух чтениях до конца года.

На рассмотрение обоих законопроектов ушло не больше часа, в итоге они были принято единогласно.

"Даже если ситуация сложная мы нашли ресурсы для роста зарплат, мы защитили инвестицию, чтобы сохранить рабочие места, мы ответственно распорядились бюджетными средствами — мы можем позволить себе помочь гражданам выйти из периода кризиса. Наш бюджетный дефицит компенсируется за счет кредитов", — пояснила на заседании Гаврилица.

Министр финансов Дмитрий Будянский, который представил обе инициативы, заявил, что республику ждет "достаточно сложный год с экономической точки зрения", посольскую прогнозируется инфляция на уровне 15,7%.

"Расходы адаптируются к инфляции намного быстрее, чем доходы, таким образом, создается разрыв. Мы не можем резко сократить расходы, так как это бы означало сокращение в том числе по жизненно важным программам государственного сектора — решение практически одно – кредитоваться столько, сколько возможно", — подчеркнул министр.

Согласно одобренному проекту госбюджета, доходы Молдавии в 2023 году составят 3,32 миллиарда долларов, расходы — 4,26 миллиардов долларов, таким образом дефицит будет равен 939 миллионам долларов. Власти намерены компенсировать дефицит за счет кредитов, около 769 миллионов будут получены из внешних источников, оставшаяся часть — из внутренних.

Законопроекты должны быть рассмотрены на заседании парламента Молдавии в ближайшее время.