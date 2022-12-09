МИНСК, 9 дек — ПРАЙМ. Лидеры стран ЕАЭС договорились о возможности субсидировать процентную ставку по кредитам на совместные проекты за счет части средств от антидемпинговых и других компенсационных пошлин, сообщил вице-премьер Белоруссии Игорь Петришенко. По Севморпути запустят три субсидируемых каботажных рейса

"В рамках сегодняшнего заседания (саммита ЕАЭС в Бишкеке – ред.) мы продвинулись в том числе по выработке механизма финансирования совместных проектов, совместных программ. Сегодня это решение принято главами государств, будет внесена соответствующая корректировка в договор (о ЕАЭС – ред.), где ЕЭК будет наделена правом 10% от антидемпинговых и других компенсационных пошлин направлять на субсидирование процентной ставки по кредитам, которые получены под наши совместные проекты", — приводит слова Петришенко в пятницу госиздание "СБ.Беларусь сегодня" на своем сайте.

Вице-премьер подчеркнул, что "это такой реальный финансовый инструмент, который позволит развивать производственную кооперацию и поддерживать совместные программы в рамках ЕАЭС".

Петришенко добавил, что белорусская сторона внесла такой проект – евразийский электробус. Предполагается, что все комплектующие для него должны быть произведены в странах ЕАЭС, причем участниками проекта должны быть минимум три государства.

"Кроме того, в поле зрения также находятся вопросы по микроэлектронике: мы должны осуществить технологическую независимость ЕАЭС от тех стран, которые осуществляют недружественные шаги по отношению к нашему союзу", — подчеркнул он.

Согласно сообщению издания, на саммите в Бишкеке главы государств также согласовали бюджет Евразийского экономического союза на 2023 год. Он составит более 8,7 миллиарда российских рублей и будет примерно на 10% выше, чем в 2022 году. По словам белорусского вице-премьера, эти средства направят на развитие цифровизации, а также остальных совместных проектов.