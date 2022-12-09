МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Интерес к вкладам в валюте в России за октябрь не изменился по сравнению с сентябрем: их доля составила 15,3%, что является минимумом с 2015 года, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России. Объем ФНБ за ноябрь увеличился на 15,43 миллиарда рублей

"В октябре 2022 года показатель валютизации депозитов не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и составил 15,3% (минимальный уровень с 2015 года)", — сказано в сообщении.

Кроме того, по данным регулятора, доля валютных депозитов населения в банковском секторе в октябре незначительно выросла на 0,1 процентного пункта, до 10%, после падения несколько месяцев подряд. В целом падение этого показателя продолжается с февраля — тогда доля составляла 19,3%. В результате за 10 месяцев доля валютных вкладов упала на 9,3 процентного пункта.

В то же время по итогам месяца по депозитам нефинансовых и других финансовых организаций продолжилось снижение показателя. За октябрь валютизация депозитов нефинансовых организаций составила 21,6% против 21,7% в сентябре, а валютизация депозитов других финансовых организаций — 7,3%, а месяцем ранее — 7,5%.