МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Объем кредитования сезонных полевых работ в России по состоянию на 7 декабря составил порядка 1,07 триллиона рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 39,3%, сообщает Минсельхоз. Названы заемщики, которым точно не стоит брать кредиты

"По состоянию на 7 декабря общий объем кредитных средств, выданных ключевыми банками на проведение сезонных полевых работ, составил порядка 1,07 триллиона рублей. Это на 39,3% выше уровня аналогичного периода прошлого года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в том числе Россельхозбанком выдано 703 миллиарда рублей, Сбербанком — 363,4 миллиарда рублей.

За аналогичный период прошлого года кредитование предприятий АПК на эти цели составило 765,4 миллиарда рублей, в том числе со стороны Россельхозбанка — на сумму 539 миллиардов рублей, Сбербанка — 226,4 миллиарда.