МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в широком определении по состоянию на 1 декабря составил 21,39 триллиона рублей после 20,81 триллиона на 1 ноября, сообщил Банк России.

Таким образом, за месяц показатель вырос на 576,5 миллиарда рублей, или на 2,8%.

Основную часть денежной базы в широком определении составили наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций (15,559 триллиона рублей на 1 декабря). Кроме того, она включает в себя корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России (2,056 триллиона), обязательные резервы (145,9 миллиарда) и депозиты кредитных организаций в Банке России (3,630 триллиона рублей).