Новак заявил, что венесуэльский банк находится в процессе интеграции российской системы "Мир"
ВЕНЕСУЭЛЬСКИЙ БАНК НАХОДИТСЯ В ПРОЦЕССЕ ИНТЕГРАЦИИ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ "МИР" — НОВАК
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https://1prime.ru/finance/20221214/839174649.html
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ВЕНЕСУЭЛЬСКИЙ БАНК НАХОДИТСЯ В ПРОЦЕССЕ ИНТЕГРАЦИИ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ "МИР" — НОВАК
Новость дополняется
https://1prime.ru/finance/20221214/839174649.html
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