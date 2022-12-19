АНКАРА, 19 дек — ПРАЙМ. Зарубежные активы Турции на конец октября 2022 года выросли на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 296,1 миллиарда долларов, а внешние финансовые обязательства — на 0,4%, до 545,9 миллиарда долларов, сообщило в понедельник агентство Anadolu со ссылкой на данные центробанка о международной инвестиционной позиции (МИП) страны. В Турции дали старт добыче нефти на трех скважинах

"В указанный период зарубежные активы Турции выросли на 2,7% по сравнению с концом 2021 года — до 296,1 миллиарда долларов, а внешние финансовые обязательства — на 0,4%, до 545,9 миллиарда долларов", — сообщило агентство.

Центробанк также обнародовал данные о чистой МИП Турции — разнице между активами и обязательствами страны.

"В октябре 2022 года чистая МИП Турции была отрицательной и составила 249,8 миллиарда долларов. По состоянию на конец 2021 года этот показатель был в минусе на уровне 255,3 миллиарда долларов. За тот же период резервные активы Турции увеличились на 2,1%, до 113,5 миллиарда долларов, а другие инвестиции — на 1,0%, до 122,9 миллиарда долларов. Объем валют и депозитов банков в турецкой лире вырос на 2,1% – до 52,6 миллиарда долларов", — сообщило Anadolu.

Прямые инвестиции сократились на 1,2% — до 139,9 миллиарда долларов по сравнению с концом прошлого года.

"Портфельные инвестиции в октябре сократились на 10,1% по сравнению с концом 2021 года, до 86,8 миллиардов долларов", — уточнило агентство.